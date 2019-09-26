السعودية اليوم / صحة مكة تُبرم اتفاقية مشاركة مجتمعية للتدريب على الإنعاش الرئوي



مكة المكرمة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

أُبرمت صحة مكة المكرمة اتفاقية مشاركة مجتمعية، مع مؤسسة كنوز ريتاج لتنظيم المعارض والمؤتمرات وذلك للتدريب على الإنعاش الرئوي .

وتأتي الاتفاقية لتعزيز مساهمة القطاع (الخاص ) في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030 وتمكينه, لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، مشاركاً للقطاع الحكومي وفقاً للإحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعتبر امتدادا لمشروع مكة مدينة القلب الآمن التي تهدف لتثقيف وتوعية 80% من سكان مدينة مكة المكرمة, علماً أن الهدف المراد تحقيقه هو تدريب خمسة عشر ألف متدرب.

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10:16ت م

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