السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده



جدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:07ت م

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جدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:07ت م0027

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