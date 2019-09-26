السعودية اليوم / لجنة مكافحة نواقل الأمراض بمحافظة جدة تعقد اجتماعها الدوري



جدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

عقدت اللجنة التنفيذية لنواقل الأمراض بمحافظة جدة بمقر أمانة جدة أمس، اجتماعها الدوري برئاسة وكيل أمين جدة للخدمات المهندس عايض الزهراني، وبحضور ممثلي الجهات المشاركة، حيث ناقش الاجتماع نتائج الأعمال والتحديات خلال الفترة الماضية والاستعدادات المستقبلية .

ويأتي الاجتماع ضمن جهود أمانة جدة المستمرة في تعقب مصادر التلوث البيئي ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية .

وأوصت اللجنة إلى أهمية تضافر الجهود واستمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتكثيف أعمال استكشاف ومعالجة بؤر حمى الضنك، وقياس الكثافات وأعمال التوعية التي قامت بها الجهات المعنية لمجابهة نواقل هذا المرض والأمراض الأخرى.

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10:00ت م

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