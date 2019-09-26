السعودية اليوم / جيش الاحتلال الاسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين من أبو ديس



القدس المحتلة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، بينهم أسير محرر.

وقالت مصادر محلية من أبو ديس، إن قوات جيش الاحتلال اعتقلت عمران وراد حلبية وولده ، بعد أن داهمت منزلهما في البلدة، كما اعتقلت الاسير المحرر مشير حلبية من منزله.

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09:58ت م

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