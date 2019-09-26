السعودية اليوم / مركز صحة 937 يُقدم أكثر من 55 ألف استشارة طبية



الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

قام مركز صحة 937 بحجز 63281 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية، خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى 11373 بلاغاً، وأنهى إجراء 197 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت أن المركز قدم 55755 استشارة طبية، خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 197356 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات

66750 ستفساراً.

وأبانت الصحة أن المركز قام بحجز 63281 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة نفسها، فيما تلقى 11373 بلاغاً، وأنهى إجراء 197 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

ويُقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية ، والبلاغات والشكاوى على جميع

المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى، فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به "الصحة"، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة، وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في وزارة الصحة، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

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09:57ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.