اخبار السعوديه

أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الخميس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الخميس والان مع التفاصيل

تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي

 

الوحدة                             ريال يمني                          دولارأمريكي

 

الذهب عيار 24             257.8. 29 ريالًا                        48.36 $

 

Advertisements

الذهب عيار 22              27.819.65 ريالًا                   44.33$

 

الذهب عيار 21            25.603.6 ريالات                   42.32 $

 

الذهب عيار 18            21.943.35 ريالاً                     36.27$

 

أوقية الذهب                 909.920 ريالًا                       1.504 $

 

كيلو الذهب                29259.615 ريالًا                     48.363 $

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا