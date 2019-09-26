شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان يؤكد استعادة القدرة الإنتاجية وثقة العالم بالمملكة والان مع التفاصيل

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، بشأن التعامل مع نتائج الهجمات التي تعرضت لها معامل بقيق وخريص يوم السبت 14 سبتمبر/أيلول 2019، إن إنتاج المملكة من غاز الإيثان قد بلغ الآن 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4.5% فقط.

وأشار إلى أن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، هذه الليلة، سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي، بنهاية الأسبوع الحالي، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي، (أي البروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي)، قال إنه بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات.

Advertisements

وأضاف أن كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت نحو 880 ألف برميل يوميا، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يوميا، وأنه مع تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيبلغ الإنتاج 960 ألف برميل يومياً، مع نهاية هذا الأسبوع.

وفي ختام تصريحه، شكر وزير الطاقة فريق العمل في أرامكو السعودية لعملهم المتواصل لاستعادة القدرة الإنتاجية، مؤكداً أن ما تم حتى الآن يُعد إنجازا استثنائيا بكل المقاييس، ويؤكد موثوقية المملكة كمزوِّدٍ للطاقة في السوق العالمية.