السعودية | العثيمين: يثمن إعلان المملكة استكمال تسديد تعهدها لليمن بمبلغ 500 مليون دولار

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العثيمين: يثمن إعلان المملكة استكمال تسديد تعهدها لليمن بمبلغ 500 مليون دولار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:06 صباحًا, 26 سبتمبر 2019 م المناطق_واس ثمن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية اليوم، استكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين لليمن في الأمم المتحدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وأكد معاليه، أن الأمانة العامة تتابع بقلق الوضع الإنساني في اليمن، مشيداً في هذا الصدد بالمساعدات الإنسانية المتنوعة التي قدمتها وتقدمها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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