السعودية | العساف يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 8:31 صباحًا, 26 سبتمبر 2019 م المناطق_واس التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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