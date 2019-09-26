الأمن العام: احذروا المكالمات الهاتفية والرسائل المجهولة

2019-09-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الأمن العام، صباح اليوم الخميس، من المكالمات الهاتفية والرسائل مجهولة المصدر التي قد تصل إلى المواطنين والمقيمين، من شركات غير مرخصة.

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وقال الأمن العام: إن من مخاطر الاستثمارات المالية التعامل مع الشركات غير المرخصة من قبل الجهات التنظيمية داخل المملكة.

وأضاف الأمن العام: قبل الإقدام على أي نشاط تجاري في سوق العملات الأجنبية (الفوركس)، تأكد من حصول الجهة التي تنوي التعامل معها على التراخيص اللازمة من الجهات الإشرافية بالمملكة.







