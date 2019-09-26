شكرا لقرائتكم تحذير من أمطار نجران: تستمر حتى التاسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-26 تحذير من أمطار نجران: تستمر حتى التاسعة متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار ، ويدمة ، وشرورة ، وخباش ، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.







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