- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم أحد رفيدة تحتفل بالقصائد الشعرية وأبريت وطني وفيلم وثائقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أحد رفيدة تحتفل بالقصائد الشعرية وأبريت وطني وفيلم وثائقي
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- احدرفيدة
احتفل أهالي محافظة أحد رفيدة، مساء أمس الأربعاء، باليوم الوطني للمملكة الـ89، في مركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري ببلدية أحدرفيدة، برعاية من محافظ أحدرفيدة متعب آل متعب، وحضور عدد من رؤساء ومديري الإدارات الحكومية.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم بآيات عطرة من القرآن الكريم تلى ذلك استعراض لطلاب أندية الحي ثم فيلم وثائقي عن المملكة، وبعدها أُلقيت قصيدتا شعر بهذه المناسبة ثم أوبريت بعنوان وطني بقيق وطريق من كلمات الشاعر عبدالله الشريف وشاركت فيها كلٌّ من فرقة الواديين وبني مليك وفرقة أحدرفيدة بحضور جماهيري كبير.
وفي ختام الحفل، تم تكريم الجهات المشاركة أثناء برنامج الحفل وتكريم خاص لأبناء الشهداء.
الجدير بالذكر أنه تم تدشين قافلة اليوم الوطني لبلدية الواديين عصر أمس والتي تجمع بين الماضي والحاضر.
كانت هذه تفاصيل خبر أحد رفيدة تحتفل بالقصائد الشعرية وأبريت وطني وفيلم وثائقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.