انهيار سقف غرفة على 3 أشخاص في جدة

2019-09-26

متابعات الخليج 365 - جدة

باشر الدفاع المدني في جدة، مساء أمس الأربعاء، بلاغاً عن انهيار سقف غرفة على 3 أشخاص في بناية سكنية تجارية.

وأوضح الدفاع المدني أنه تم إنقاذ الأشخاص دون وقوع أي إصابات بينهم، فيما نشر صوراً تُبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.

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ولم يوضح المدني أية تفاصيل أخرى عن الحادث أو جنسية الأشخاص، أو أسبابه.