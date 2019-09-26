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انهيار سقف غرفة على 3 أشخاص في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
باشر الدفاع المدني في جدة، مساء أمس الأربعاء، بلاغاً عن انهيار سقف غرفة على 3 أشخاص في بناية سكنية تجارية.
وأوضح الدفاع المدني أنه تم إنقاذ الأشخاص دون وقوع أي إصابات بينهم، فيما نشر صوراً تُبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.
ولم يوضح المدني أية تفاصيل أخرى عن الحادث أو جنسية الأشخاص، أو أسبابه.
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