- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم راتبه أكثر من 7 آلاف ريال فهل يستحق دعم حساب المواطن ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
راتبه أكثر من 7 آلاف ريال فهل يستحق دعم حساب متابعات الخليج 365 ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن أحقية الحصول على دعم لمن يتقاضى راتبًا أكثر من 7 آلاف ريال شهريًا.
وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًا على الاستفسار: إن الدعم يُصرف للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، وبناء على إجمالي دخله، إذ إنه تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم.
ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا
في سياق آخر، يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر راتبه أكثر من 7 آلاف ريال فهل يستحق دعم حساب المواطن ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.