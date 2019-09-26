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2019-09-26 رياح وسحب رعدية على المدينة المنورة لمدة 12 ساعة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن رياحاً سطحية وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت أن الحالة تشمل المدينة المنورة, ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع, وذلك ابتداءً من التاسعة صباحاً, وتستمر حتى التاسعة مساءً اليوم الخميس.







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