أرامكو تستعد للطرح الكبير

2019-09-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت مصادر لوكالة بلومبيرغ إن أرامكو تستعد للإعلان رسميًا عن الطرح الأولي لأسهمها قرابة العشرين من أكتوبر المقبل، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية (تداول) خلال شهر نوفمبر.

Advertisements

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” بحسب مصادر إلى دراسة رفع الحصة المطروحة إلى 10% من أرامكو، وهو ما يعادل ضِعف النسبة المعلنة سابقاً، بحسب ما نقلت العربية.

وأوضحت ثلاثة مصادر مطلعة على عمليات شركة أرامكو السعودية لرويترز، أن المملكة استعادت طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يومياً، محققة تعافياً أسرع مما كان متوقعاً بعد هجمات 14 سبتمبر على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو.

وقالت المصادر إن إنتاج النفط الخام من حقل خريص يبلغ الآن 1.3 مليون برميل يومياً، وحوالي 4.9 مليون برميل من منشأة بقيق حاليا. كانت مصادر قالت يوم الاثنين إن إنتاج بقيق بلغ نحو 3 ملايين برميل يومياً.