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الجبير يستقبل غريفيث ويناقشان الموضوعات المشتركة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بحضور مندوب المملكة الدائم للأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

وجرى خلال اللقاء الذي كان على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.


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