شكرا لقرائتكم خبر عن مدني جدة ينقذ 3 احتجزوا بانهيار منزل في «العمارية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

إنقذت فرق الدفاع المدني بجدة فجر اليوم (الخميس) 3 أشخاص احتجزوا أسفل أنقاض منزل تعرض للانهيار بالمحافظة.

وكشف المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ والتدخل في حوادث الانهيارات باشرت بلاغا ورد لمركز العمليات الموحد عند الساعة 2 فجر (الخميس)، أكد تعرض منزل لانهيار سقفه في حي العمارية جنوبي جدة، وأضاف أن البلاغ أكد وجود محتجزين تحت الأنقاض.

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وأضاف بن سرحان: «وصلت الفرق لموقع البلاغ ولديها كافة المعلومات المتوفرة لدى مركز العمليات الموحدة، وتم إسنادها بعدد من فرق الإنقاذ وفرق التدخل في حوادث الانهيارات مدعمة بأجهزة الاستشعار الخاصة بالكشف عن وجود أي محتجزين أسفل الأنقاض، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية من الهلال الأحمر والأمانة والكهرباء والدوريات الأمنية والمرور، ومع وصول الفرق اتضح أن المبنى يتكون من دورين سكني تجاري شُيِّدَ الدور الأول منه بالخرسانة المسلحة، بينما الدور الثاني مكون من 22 غرفة مأهولة بالسكان (عزاب) شعبي الإنشاء»، واتضح للفرق انهيار سقف إحدى الغرف على قاطنيها، واحتجز تحت الأنقاض 3 أشخاص يمنيين تراوح أعمارهم بين 55 و75 عاماً.

وأبان المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أن الفرق تمكنت من رفع الأنقاض وإخراج الأشخاص الـ3، واتضحت إصابة أحدهم برضوض بسيطة، وعرضوا في الحال على الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر، وتم الكشف عليهم وجميعهم بحالة صحية جيدة وتلقوا العلاج في الموقع، ولم تستدعِ حالتهم نقل أي منهم للمستشفى.

وأكد العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ واصلت عمليات البحث تحت الأنقاض خشية أن يكون هناك محتجزون، ومع نهاية أعمال البحث لم يتضح وجود أي اشخاص خلاف من تم إنقاذهم.

وتابع «مع انتهاء أعمال الإنقاذ وتمشيط الموقع من قبل مدني جدة باشر التحقيق أعماله، كما تم طلب لجنة المباني الآيلة للسقوط، صاحب ذلك إخلاء جميع قاطني البناية، حتى انتهاء الجهات المختصة من أعمالها حفاظاً على سلامة الجميع».