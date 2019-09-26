محمد بن مسعود - الدمام - شكر ثامر الغضبان على اهتمامه بالهجمات التي تَعَرّضت لها معامل "أرامكو" الْتقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في قصر الضيافة بجدة اليوم، وزير النفط العراقي ثامر الغضبان.

ورحّب الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في تصريح صحافي عقب اللقاء، بوزير النفط العراقي؛ منوهًا بحجم التعاون بين البلدين في القطاعات النفطية.

وقال: "إن ما نسعى إليه في البلدين، هو توسيع التعاون في عدة مجالات؛ بغرض تكوين منظومة تعاون مستدام تُسهم في تحقيق كل الأهداف المشتركة".

وأضاف وزير الطاقة: "إن التعاون في مجال الطاقة هو مرتكز رئيسي"، معربًا عن شكره وتقديره لوزير النفط العراقي؛ لاهتمامه بما حصل من هجمات تَعَرّضت لها معامل بقيق وخريص.

من جانبه، عبّر وزير النفط العراقي، عن سروره بزيارة المملكة، ولقائه بالأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ مؤكدًا ثقته في تجاوز وزارة الطاقة وأرامكو السعودية، للعدوان على المنشآت النفطية والتغلب عليه.

وأفاد الوزير "الغضبان" بأن اللقاء بوزير الطاقة، تناوَلَ مختلف مجالات التعاون، في النفط والغاز والكهرباء، وما من شأنه أن يزيد العلاقات الأخوية بين البلدين.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 09:58 AM شكر ثامر الغضبان على اهتمامه بالهجمات التي تَعَرّضت لها معامل "أرامكو" Advertisements "عبدالعزيز بن سلمان" يلتقي نظيره العراقي ويؤكد: التعاون مرتكز رئيسي "عبدالعزيز بن سلمان" يلتقي نظيره العراقي ويؤكد: التعاون مرتكز رئيسي الْتقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في قصر الضيافة بجدة اليوم، وزير النفط العراقي ثامر الغضبان.

ورحّب الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في تصريح صحافي عقب اللقاء، بوزير النفط العراقي؛ منوهًا بحجم التعاون بين البلدين في القطاعات النفطية.

وقال: "إن ما نسعى إليه في البلدين، هو توسيع التعاون في عدة مجالات؛ بغرض تكوين منظومة تعاون مستدام تُسهم في تحقيق كل الأهداف المشتركة".

وأضاف وزير الطاقة: "إن التعاون في مجال الطاقة هو مرتكز رئيسي"، معربًا عن شكره وتقديره لوزير النفط العراقي؛ لاهتمامه بما حصل من هجمات تَعَرّضت لها معامل بقيق وخريص.

من جانبه، عبّر وزير النفط العراقي، عن سروره بزيارة المملكة، ولقائه بالأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ مؤكدًا ثقته في تجاوز وزارة الطاقة وأرامكو السعودية، للعدوان على المنشآت النفطية والتغلب عليه.

وأفاد الوزير "الغضبان" بأن اللقاء بوزير الطاقة، تناوَلَ مختلف مجالات التعاون، في النفط والغاز والكهرباء، وما من شأنه أن يزيد العلاقات الأخوية بين البلدين. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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