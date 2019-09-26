، ابتكارات وروبورتات.. جامعة الملك سعود بالمزاحمية تحتفي بيوم الوطن ،

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احتفت كليات جامعة الملك سعود فرع المزاحمية، أمس الأربعاء، باليوم الوطني السعودي 89 تحت شعار "همة حتى القمة"، بحضور المشرف العام على الكليات الدكتور فهد بن عبدالله التركي، والمساعدين وعمداء الكليات وكافة منسوبي الكليات من طلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وشهدت الاحتفالية التي نظّمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام، معرضًا مصاحبًا لهذه المناسبة، شارك فيه كلية الهندسة التطبيقية، وكلية إدارة الأعمال التطبيقية، وكلية علوم الحاسب التطبيقية، كما شارك به جهات حكومية عدة؛ منها فرع الأحوال المدنية بمحافظة المزاحمية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، والجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية، ومستوصف الرين الطبي وفريق غوث التطوعي للإنقاذ.
وافتتح المعرض بالسلام الملكي السعودي، كما تم تخصيص أركان للكليات للتعرف على الأعمال الإبداعية التي قام بها الطلاب من ابتكارات وروبوتات ومشاريع تخرّج نالت استحسان الجميع.
وأقيم بالمعرض ركن خاص لعرض المشاريع والمنجزات السعودية التي تواكب رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.
وهنّأ المشرف العام لكليات المزاحمية الدكتور فهد التركي الجميعَ بهذه المناسبة، وبيّن أنها مناسبة عزيزة على قلب كل سعودي؛ فهي ذكرى تأسيس كيان عظيم على يد رجل عظيم طيب الله ثراه، خلَفه من بعده أبناؤه البررة على نفس النهج خدمة للدين والوطن.
وعبّر التركي عن سعادته مما شاهده أثناء تجوله في المعرض، وقدم شكره الجزيل وامتنانه لجميع المشاركين من القطاعات الحكومية والخاصة.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 09:56 AM
شملت الفعاليات معرضًا حوى أركانًا للكليات للتعرف على إبداعات الطلابابتكارات وروبورتات.. جامعة الملك سعود بالمزاحمية تحتفي بيوم الوطن
احتفت كليات جامعة الملك سعود فرع المزاحمية، أمس الأربعاء، باليوم الوطني السعودي 89 تحت شعار "همة حتى القمة"، بحضور المشرف العام على الكليات الدكتور فهد بن عبدالله التركي، والمساعدين وعمداء الكليات وكافة منسوبي الكليات من طلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وشهدت الاحتفالية التي نظّمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام، معرضًا مصاحبًا لهذه المناسبة، شارك فيه كلية الهندسة التطبيقية، وكلية إدارة الأعمال التطبيقية، وكلية علوم الحاسب التطبيقية، كما شارك به جهات حكومية عدة؛ منها فرع الأحوال المدنية بمحافظة المزاحمية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، والجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية، ومستوصف الرين الطبي وفريق غوث التطوعي للإنقاذ.
وافتتح المعرض بالسلام الملكي السعودي، كما تم تخصيص أركان للكليات للتعرف على الأعمال الإبداعية التي قام بها الطلاب من ابتكارات وروبوتات ومشاريع تخرّج نالت استحسان الجميع.
وأقيم بالمعرض ركن خاص لعرض المشاريع والمنجزات السعودية التي تواكب رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.
وهنّأ المشرف العام لكليات المزاحمية الدكتور فهد التركي الجميعَ بهذه المناسبة، وبيّن أنها مناسبة عزيزة على قلب كل سعودي؛ فهي ذكرى تأسيس كيان عظيم على يد رجل عظيم طيب الله ثراه، خلَفه من بعده أبناؤه البررة على نفس النهج خدمة للدين والوطن.
وعبّر التركي عن سعادته مما شاهده أثناء تجوله في المعرض، وقدم شكره الجزيل وامتنانه لجميع المشاركين من القطاعات الحكومية والخاصة.
، ابتكارات وروبورتات.. جامعة الملك سعود بالمزاحمية تحتفي بيوم الوطن ،
المصدر : الخليج 365
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