محمد بن مسعود - الدمام - تراجع عن الدخول فور رؤيته الرئيس المصري.. ضمّت الطاولة عددًا من زعماء العالم تراجع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن الجلوس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما رأى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جالسًا مع الرئيس الأمريكي.

وكان "أردوغان" و"السيسي" قد ألقى كل منها أمس، كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بجانب قادة العالم.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن مراسل صحيفة "حريت" في أمريكا، راضي جانكلي جيل، تراجع "أردوغان" عن دخول الصالة فور رؤيته "السيسي"، مثلما فعل العام الماضي.

هذا وقد ضمت الطاولة كلًّا من: أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس بولونيا أندريه دودا.

ولعل ما فعله "أردوغان" يفسره ما كان الرئيس "السيسي" قد أكد عليه خلال كلمته التي ألقاها أمس بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن جماعات الإسلام السياسي تشكّل خطرًا كبيرًا على منطقة الشرق الأوسط كلها.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 09:45 AM تراجع عن الدخول فور رؤيته الرئيس المصري.. ضمّت الطاولة عددًا من زعماء العالم Advertisements كلاكيت ثاني مرة.. لهذا تجنّب "أردوغان" الجلوس مع "ترامب" في وجود "السيسي" كلاكيت ثاني مرة.. لهذا تجنّب "أردوغان" الجلوس مع "ترامب" في وجود "السيسي" تراجع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن الجلوس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما رأى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جالسًا مع الرئيس الأمريكي.

وكان "أردوغان" و"السيسي" قد ألقى كل منها أمس، كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بجانب قادة العالم.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن مراسل صحيفة "حريت" في أمريكا، راضي جانكلي جيل، تراجع "أردوغان" عن دخول الصالة فور رؤيته "السيسي"، مثلما فعل العام الماضي.

هذا وقد ضمت الطاولة كلًّا من: أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس بولونيا أندريه دودا.

ولعل ما فعله "أردوغان" يفسره ما كان الرئيس "السيسي" قد أكد عليه خلال كلمته التي ألقاها أمس بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن جماعات الإسلام السياسي تشكّل خطرًا كبيرًا على منطقة الشرق الأوسط كلها. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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