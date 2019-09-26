“هنا” رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية شهر سبتمبر 9| تعرف على تمويل المشاريع القطرية في...

رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية الذي يكثر البحث عنه في قطاع غزة، حيث تقدم المنحة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، لإعانتهم على ظروف الحياة الصعبة، وبسبب الظروف الإنسانية في غزة، وقامت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، بنشر رابط فخص الأسماء المستفيدة في المنحة الأميرية القطرية، وهي الدفعة التاسعة حيث قدمت الدفعة السابقة يوم 25 أغسطس، بواقع 100 دولار قدمت ألى 65 ألف أسرة في القطاع، أما هذا الشهر فتم زيادة عدد الأسر، حيث ستقدم المنحة إلى 100 ألف أسرة في غزة، وستوزع المبالغ النقدية عبر مكاتب البريد المنتشرة في غزة، للأسر المطابقة للشروط المطلوبة للحصول على المنحة.

وتم زيادة عدد المستفيدين من المنحة هذا الشهر، لمساندة الأسر محدودة الدخل في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وأيضا بسبب قدوم الموسم الدراسي الجديد ومساعدتهم على تحمل المصاريف الدراسية المختلفة في القطاع.

رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية

يعتمد رابط فحص المنحة القطرية 100$ على إدخال رقم الهوية في الخانة المخصصة له، ووصل نائب السفير القطري خالد الحردان، إلى غزة يوم 22 سبتمبر 2019، لذلك من المتوقع أن يتم صرف المنحة آخر الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع القادم، ويذكر قيام قطر بتمويل مشاريع متعلقة بالبنية التحتية والإسكان بتكلفة 400 مليون دولار.

رابط المستفيدين من المنحة القطرية الأميرية.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 9

يمكنكم الاستعلام عن المبالغ من خلال رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية، ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة الحالية نهاية الأسبوع الجاري، وبحد أقصى بداية الأسبوع القادم، حيث تم صرف الدفعة السابقة يوم 25 أغسطس 2019، وسيتم دفع المبالغ المستحقة عبر مكاتب البريد الإلكتروني المنتشرة في قطاع غزة، وسنقدم لكم أي تحديثات خاصة بموعد الصرف.