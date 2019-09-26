السعودية | الجبير: لولا حكمة أرامكو لصعد النفط إلى 150 دولاراً

شكرا لقرائتكم الجبير: لولا حكمة أرامكو لصعد النفط إلى 150 دولاراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثنى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير على حكمة شركة النفط السعودية أرامكو، قائلاً: لولا حرفية شركة أرامكو وريادتها العالمية لوصل برميل النفط إلى 150 دولارا.

وأضاف خلال ندوة صحفية تحت عنوان "متحدون ضد إيران النووية" الأربعاء أن بلاده تتشاور مع "أصدقائها وحلفائها بشأن الخطوات المقبلة التي ستتخذها" بعد هجوم الرابع عشر من أيلول/سبتمبر على منشأتي نفط سعوديتين، لكنها لا تزال بانتظار نتائج التحقيق.

لا يمكن أن يمر دون رد"

كما شدد على أن الهجوم على منشآت أرامكو "لا يمكن أن يمر دون رد، ولا بد أن تتحمل إيران العواقب".

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وأسفر الهجوم عن أضرار بأكبر معمل لتكرير النفط في العالم، وفقدان ما يزيد على خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية.

وكان الجبير أبلغ الصحفيين أمس الأربعاء على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الأمم المتحدة أرسلت أفرادا للمشاركة في التحقيق، مضيفا أن دولا أخرى أرسلت خبراء لنفس الغرض. وقال "عندما ينتهي فريق التحقيق من عمله سنعلن النتائج".

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وسافر خبراء من الأمم المتحدة يراقبون عقوبات مجلس الأمن على إيران واليمن إلى السعودية بعد أيام من الهجوم، غير أن تقاريرهم إلى المجلس التابع للأمم المتحدة لن تُرفع قبل شهري ديسمبر ويناير.

يذكر أن السعودية والولايات المتحدة والقوى الأوروبية اتهمت إيران بالمسؤولية عن الهجوم، في حين نفت إيران ضلوعها في الهجمات.