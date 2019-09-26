محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى الزميل بندر آل فطيح، التعازي في وفاة عمه "حاصل بن علي آل بلال"، الذي توفي أمس بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، بعد معاناة مع المرض.

تتقدم "الخليج 365" بالتعازي لعائلة "آل بلال" في فقيدها، وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. 26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 08:55 AM Advertisements عم الزميل "آل فطيح" في ذمه الله عم الزميل "آل فطيح" في ذمه الله يتلقى الزميل بندر آل فطيح، التعازي في وفاة عمه "حاصل بن علي آل بلال"، الذي توفي أمس بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، بعد معاناة مع المرض.

تتقدم "الخليج 365" بالتعازي لعائلة "آل بلال" في فقيدها، وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. الكلمات المفتاحية ، عم الزميل "آل فطيح" في ذمه الله ،

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