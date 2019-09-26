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ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة سيرام الواقعة بإقليم مالوكو الإندونيسي.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، أن مركز الزلزال على عُمق 60 كيلومترًا، وعلى بُعد 8 كيلومترات من منطقة كايراتو في سيرام.
وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًّا وبركانيًّا متكررًا؛ بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ؛ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.
ولم تَرِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 08:35 AM
لم تَرِد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة سيرام الواقعة بإقليم مالوكو الإندونيسي.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، أن مركز الزلزال على عُمق 60 كيلومترًا، وعلى بُعد 8 كيلومترات من منطقة كايراتو في سيرام.
وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًّا وبركانيًّا متكررًا؛ بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ؛ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.
ولم تَرِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
، زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب إندونيسيا ،
المصدر : الخليج 365
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