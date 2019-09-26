محمد بن مسعود - الدمام - ضباب على الشرقية ورياح مثيرة للأتربة بحائل والحدود الشمالية ونجران توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مُهيّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تَحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة؛ في حين يستمر التوقع بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى خفيف الموج.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 08:31 AM ضباب على الشرقية ورياح مثيرة للأتربة بحائل والحدود الشمالية ونجران Advertisements الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على نجران وجازان وعسير والباحة الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على نجران وجازان وعسير والباحة توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مُهيّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تَحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة؛ في حين يستمر التوقع بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى خفيف الموج. الكلمات المفتاحية

، الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على نجران وجازان وعسير والباحة ،

المصدر : الخليج 365

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