︎ :
.
أعلنت شركة “جوجل” الأمريكية عن إطلاق خدمة Play Pass التي تتيح للمستخدمين الحصول على مئات التطبيقات والالعاب المدفوعة من متجر “جوجل بلاي” مقابل رسم اشتراك شهري ثابت. وأكدت “جوجل” أنه تم تحديد 350 تطبيقا حتى الآن للشراء عبر الخدمة وسوف يتزايد أعداد التطبيقات بمرور الوقت لأن الخدمة متاحة لجميع المطورين بعد تعبئة نموذج الاشتراك للدخول ضمن قائمة Play Pass.
وأوضحت الشركة أن تكلفة الخدمة ستكون ثابته وهي 4.99 دولار شهريا مع تمييز مشتركي أمريكا بالحصول على الخدمة مقابل 1.99 دولار شهريا في أول سنه كعرض ترويجي من “جوجل”. وتدعم الخدمة كافة الأجهزة التي تعمل بنظام اندرويد بما فيها الهواتف والاجهزة اللوحية التي تعمل بنظام اندرويد 4.4 وأعلى وسيحصل المشتركين 10 أيام مجانية في البداية قبل ان يبدأ حساب الاشتراك. وسيكون هناك تبويب خاص بتطبيقات Play Pass في المتجر.
كانت هذه تفاصيل خبر “جوجل” تطلق خدمة “بلاي باس” للشراء من متجر تطبيقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.