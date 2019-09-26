“جوجل” تطلق خدمة “بلاي باس” للشراء من متجر تطبيقاتها

︎ :



.

أعلنت شركة “جوجل” الأمريكية عن إطلاق خدمة Play Pass التي تتيح للمستخدمين الحصول على مئات التطبيقات والالعاب المدفوعة من متجر “جوجل بلاي” مقابل رسم اشتراك شهري ثابت. وأكدت “جوجل” أنه تم تحديد 350 تطبيقا حتى الآن للشراء عبر الخدمة وسوف يتزايد أعداد التطبيقات بمرور الوقت لأن الخدمة متاحة لجميع المطورين بعد تعبئة نموذج الاشتراك للدخول ضمن قائمة Play Pass.

وأوضحت الشركة أن تكلفة الخدمة ستكون ثابته وهي 4.99 دولار شهريا مع تمييز مشتركي أمريكا بالحصول على الخدمة مقابل 1.99 دولار شهريا في أول سنه كعرض ترويجي من “جوجل”. وتدعم الخدمة كافة الأجهزة التي تعمل بنظام اندرويد بما فيها الهواتف والاجهزة اللوحية التي تعمل بنظام اندرويد 4.4 وأعلى وسيحصل المشتركين 10 أيام مجانية في البداية قبل ان يبدأ حساب الاشتراك. وسيكون هناك تبويب خاص بتطبيقات Play Pass في المتجر.

