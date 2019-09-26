︎ :
.
يستعد عملاق صناعة الهواتف OnePlus لإطلاق هاتف جديد بمواصفات متطورة، ليكون واحدًا من بين أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق.
ومن أبرز ما سيميز هذا الهاتف هو الكاميرا الأساسية الثلاثية العدسة التي ستتوزع عدساتها في إطار دائري الشكل موضوع على الواجهة الخلفية، والتي من المفترض أن تأتي بدقة (48+13+8) ميجا بيكسل.
كما من المفترض أن يحصل هذا الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، مثبتة على هيكل متحرك يخرج من داخل جسم الجهاز الأساسي عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي، ولها القدرة على التعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وسيزود هذا الجهاز بمعالج +Snapdragon 855 أقوى معالج مطروح للهواتف حاليًّا، والذي يمكنه العمل مع تقنيات 5G، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 10/12 جيجا بايت، وذاكرة داخلية تصل سعتها إلى 2 تيرا بايت، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.
ومن المفترض أن تكشف OnePlus عن هذا الهاتف قبل نهاية سبتمبر الجاري، وتطرحه في الأسواق بسعر 500 دولار تقريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر OnePlus تستعد لإطلاق أفضل الهواتف في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.