وظائف إدارية بشركة هيلتي في جدة

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أعلنت شركة هيلتي عن وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمجال الموارد البشرية، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (أخصائي الموارد البشرية).
واشترطت درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الموارد البشرية (إدارة شؤون الموظفين، الرواتب، مهارات اتصال عالية، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً بطلاقة، مهارات ممتاز في إدارة البيانات في برامج Excel وSAP.
وأوضحت الشركة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنــا ).
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