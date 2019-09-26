السديس يزور الحذيفي ويبشر بعودته لمحراب المسجد النبوي قريبًا

زار الرئيس العامّ للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، مساء أمس الأربعاء، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف للاطمئنان على صحته، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية أدخلته المستشفى.
وزف الشيخ السديس البشرى لمحبي الشيخ الحذيفي بعودته قريبًا إلى محراب المسجد النبوي، داعيًا الله أن يتمم عليه الشفاء وأن يمن عليه بالصحة والعافية.
وأكدت مصادر لـ«عاجل» أن الشيخ الحذيفي قد خرج بفضل الله من المستشفى.
وارتبطت حنجرة الشيخ عبدالرحمن الحذيفي بمنبر مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ بدأ في الإمامة في عام 1402هـ، ولا يزال يؤم المصلين في المسجد النبوي، ويعد من جهابذة أهل القرآن الكريم ومن أبرز أئمة الحرمين الشريفين لما يملكه من تجويد وإتقان في التلاوة وفصاحة لسان في الخطابة.
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