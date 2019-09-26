سفير خادم الحرمين بساحل العاج يقيم احتفالًا باليوم الوطني الـ89 في أبيدجان

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعي، احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ89 في فندق السوفتيل في أبيدجان.

وحضر وزير الدولة، وزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو، ممثلًا عن رئيس جمهورية ساحل العاج، ووزير التعليم العالي الإيفواري عبدالله مابري تواكيس. والأمين العامّ لوزارة الخارجية داودا جاباتي، ووزير الشركات الصغيرة والكبيرة فليكس أنو بلي، ووزيرة النظافة والتقنية آن ديزيري أولوتو، والسفير الجديد لجمهورية ساحل العاج في المملكة دريسا كوليبالي.

كما حضر الاحتفال المستشار الخاص لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية تراوري فاسريكي، والشيخ بواكاري فوفانا، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية توري فاما.

وبلغ عدد الحضور بالحفل 500 شخص، من ضمنهم مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ الإيفواري، وأعضاء مجلس الشيوخ التابعين للجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة، وعدد من المثقفين والكتّاب والإعلاميين ورؤساء الجمعيات الدينية والمدنية والدعاة وأصدقاء المملكة.