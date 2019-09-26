السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة الاتصال لدول منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بجامو وكشمير

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة الاتصال لدول منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بجامو وكشمير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:13 صباحًا, 26 سبتمبر 2019 م ترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ‫الأستاذ عادل بن أحمد الجبير‬ وفد المملكة في اجتماع مجموعة الاتصال لدول منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بجامو وكشمير.

ويأتي الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.

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