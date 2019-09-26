- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إيداع راتب سبتمبر في حسابات الموظفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إيداع راتب سبتمبر في حسابات الموظفين
متابعات الخليج 365 - الرياض
تم اليوم إيداع راتب شهر سبتمبر في حسابات الموظفين في المملكة، بعد تقديم موعد صرف الراتب، فيما سيتم إيداع مستحقات التأهيل الشامل.
وبحسب النظام المتبع في صرف الرواتب، يتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين في يوم الـ27 من كل الشهر الميلادي.
ويتم تقديم موعد الصرف إلى يوم قبله أو تأخيره إلى يوم بعده إذا صادف يوم الصرف يوم إجازة رسمية.
وخلال هذا الشهر، صادف موعد صرف الراتب يوم الجمعة 27 سبتمبر، ولذلك تم تقديم موعد الصرف إلى اليوم الخميس 26 سبتمبر.
وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
كانت هذه تفاصيل خبر إيداع راتب سبتمبر في حسابات الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.