ضبط 10 سيارات محملة بـ 12 طناً من الحطب المحلي بالقصيم

جدة - عمرو شويل بريدة- الخليج 365- خالد المرشود:

ضبطت الفرق الميدانية التابعة لمكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة القصيم 10 سيارات محملة بنحو 12 طناً من الحطب المحلي، وذلك في عدد من المواقع بمحافظات الاسياح، ورياض الخبراء، والبطين، وعنيزة، والبكيرية، وبريدة، وعيون الجواء.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم م. سلمان بن جارالله الصوينع: أنه تمت إحالة المخالفين لاستكمال الإجراءات اللازمة، ومنها إصدار الغرامات المالية.

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وأكد المهندس الجارالله على مواصلة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، أن عمليات الملاحقة مستمرة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين.

ومشددا على تطبيق العقوبات المفروضة وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، داعيا الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب، منعاً لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة.

وأهاب م. سلمان بن جارالله الصوينع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بالمواطنين والمقيمين، بالتبليغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني 8002472220.