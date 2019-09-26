السعودية اليوم / زلزال بقوة 5ر6 درجة يضرب إندونيسيا



جاكرتا 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر جزيرة سيرام الواقعة بإقليم مالوكو الإندونيسي.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الخميس أن مركز الزلزال على عمق 60 كيلومترا وعلى بعد 8 كيلومترات من منطقة كايراتو في سيرام.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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06:23ت م

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