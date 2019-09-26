اقتصادي / المؤشر الياباني القياسي يرتفع 0.64% في بداية التعامل ببورصة طوكيو



طوكيو 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

صعد المؤشر القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وارتفع المؤشر 0.64 في المئة إلى 22160.52 نقطة، في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.85 في المئة مسجلا 1633.91 نقطة.

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06:08ت م

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