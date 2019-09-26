سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن



نيويورك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ ‫عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بحضور معالي مندوب المملكة الدائم للأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

وجرى خلال اللقاء الذي كان على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

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05:07ت م

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