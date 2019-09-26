منذ قيام وزارة الداخلية السعودية بإطلاق الخدمة الإلكترونية “أبشر”، والتي قامت بالربط فيما بين جميع القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية إلكترونيا ، استطاعت أن تخدم حتى اليوم فيما يزيد عن 11 مليون مشترك سواء من المواطنين أو المقيمين حيث تشمل حوالي 160 من الخدمات الإلكترونية و بشكل مجاني و متوافرة على مدار 24 ساعة دون انقطاع، وقد أعلنت الوزارة عن الأهداف وراء إطلاق الخدمة وكان من ضمنها :العمل على تحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل أسرع،وتقليل حالات التزوير والعمل على توفير وقت المواطنين وتقليل المجهود المبذول سواء من طالب الخدمة أو المراجعين .

أبشر تكشف طريقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة من المملكة

وفي الوقت نفسه يقوم الحساب الرسمي لموقع الخدمات الإلكترونية “أبشر” على تويتر، بالرد على جميع الأسئلة و الاستفسارات التي ترد إليه من المواطنين والمقيمين حول الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية ، وكان من ضمنها سؤال ورد إلى المنصة حول كيفية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة من المملكة وما هو موقف مبلغ التأشيرة .

وقد جاء رد القائمين على السحاب الرسمي لمنصة ” أبشر”، بأنه يمكن إلغاء تأشيرة الخروج و العودة و لكن بشروط ، وهي :

تواجد المكفول في داخل المملكة .

ألا يكون قد مضى على تاريخ إصدار التأشيرة أكثر من ” ثلاثة أشهر” 90 يوم .

كما أضاف الحساب الرسمي لمنصة الخدمات الإلكترونية ” أبشر” ، بأن مبلغ التأشيرة في هذه الحالة لن يتم استرجاعه وسوف يتم خصمه بعد إلغاء التأشيرة فورا .