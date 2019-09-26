شكرا لقرائتكم خبر عن صفوى: حريق يخلي طالبات الابتدائية الخامسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) okaz-

اندلع حريق محدود في مكيف أحد الفصول الدراسية بمدرسة الابتدائية الخامسة للبنات في صفوى صباح أمس. وباشرت الفرق الأمنية الموقع وعمل الدفاع المدني على إخلاء الطالبات من المبنى إلى الفناء الخارجي دون إصابات تذكر. وأكد المتحدث باسم إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص إخلاء الطالبات بنجاح تام إلى ساحة الفناء الخارجي دون تسجيل أي إصابات تذكر، مشيراً إلى مباشرة فرقة من الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي الموقع وعملوا على إخماد الحريق وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لإحدى الموظفات التي تعاني من أزمة تنفسية ومن ثم إسعافها لمستشفى صفوى العام، وحالتها مستقرة.

وأشار إلى أن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان وقف شخصياً على المدرسة بهدف الاطمئنان على سلامة الطالبات ومنسوبات المدرسة، موجهاً بسرعة العمل على استبدال المكيف وإزالة الضرر وإعادة الطالبات لمقاعدهن الدراسية بعد التأكد من سلامة الفصل.