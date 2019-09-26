شكرا لقرائتكم خبر عن بخش: العلاقات بين المملكة والبرتغال متينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرتغال عادل بخش، أن العلاقات بين المملكة وجمهورية البرتغال ترتكز على أواصر متينة من الصداقة والتفاهم والتعاون المشترك وتشهد تطوراً مستمرا وتنسيقا متزايدا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خاصة أنه تم إبرام عدد من الاتفاقيات الهامة في عدة مجالات من خلال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة التي انعقدت عدت مرات بالتناوب في البلدين الصديقين وكذلك لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - البرتغالية.

وأشار بخش خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة في العاصمة البرتغالية لشبونة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، إلى أن المملكة هي قلب أرض العرب مهبط الوحي موئل الحرمين الشريفين ومثوى الرسول صلى الله عليه وسلم، شرَّفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وزائريهما من حجاج ومعتمرين يقضون مناسكهم في أمن وأمان في ظل تسهيلات كاملة توفر لهم سبل الراحة.

وذكر أن المملكة ستتولى رئاسة مجموعة الـ20 اعتبارا من ديسمبر ٢٠١٩ وتستضيف قمة قادة المجموعة في العاصمة الرياض خلال الفترة من ٢١-٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠.