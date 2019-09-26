سياسي / وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية



نيويورك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

// انتهى //

03:12ت م

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