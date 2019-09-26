السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يدشن معرض اتجاهات العز بمحافظة عنيزة



عنيزة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس.

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل معرض اتجاهات العز والمقام بمركز الملك فهد بمحافظة عنيزة, أمس، بتنظيم من قبل بلدية المحافظة, بمناسبة اليوم الوطني 89, بحضور وكيل امارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم, ورئيس بلدية عنيزة المهندس خلف العتيبي.

واستمع سموه لشرح مفصل من قبل مدير العلاقات العامة والاعلام ببلدية محافظة عنيزة فهد الدويس , والذي أشار إلى سموه إلى أن المعرض يمثل تأسيس هذا الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومن بعده أبناءه البررة ـ رحمهم الله ـ وصولاً إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، مبيناً لسموه ان المعرض يتضمن عدد من الكلمات الخالدة وغرفة خاصة للزوار وعرض سينمائي متكامل للملك عبدالعزيز وتاريخ تأسيس المملكة وفتح الرياض ، وصوراً تاريخية متنوعة عبر أربع اقسام تمثل مرحلة التنمية وانطلاق الطيران الجوي وتدشين أول بئر للبترول بالظهران وافتتاح طريق السكة الحديد بحضور الملك سعود بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ , مشيراً لسموه على أن القسم الثاني للمعرض سياسة الملك عبدالعزيز الخارجية والتقائه بالعديد من قادة العالم, وعلاقته ـ رحمه الله ـ بأبنائه وصور تذكارية متعددة تحكي هذه العلاقة.

وأطلع سموه بعد ذلك على الأجنحة المخصصة لأبناء الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ مروراً بجناح الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله ـ رحمهم الله ـ والذي يعكس تاريخ امتداد المؤسس والمناصب التي تولوها وأهم الإنجازات التي شهدها عهدهم من تطور وازدهار وتنمية, تلا ذلك اطلع سموه على جناح الملك سلمان وكيف حدثت النقلة النوعية من خلال الإنجازات للوطن والمواطن وتمكين المرأة ومعرض متخصص عن الرؤية عبر سبع شاشات يستعرض من خلالها أهم مشاريع الرؤية والتي يستطيع من خلالها الزائر معرفة تفاصيل تلك المشاريع بالصوت والصورة عبر سماعات خاصة، حيث يهدف المعرض لتعريف الجيل بالتنمية والتطور والمستقبل المشرق الذي تشهده المملكة.

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بما رآه من محتوى متميز في معرض اتجاهات العز، مبيناً سموه على أن هذه المبادرة الوطنية تعكس توثيقاً مهنياً مهماً لمراحل تاريخية عريقة ومحطات إعلامية تحكي مسيرة وطن وتأسيس كيان، ويعكس مراحل تاريخية تعانق السماء ويفتخر بها كل مواطن ومواطنة، مثنياً على الجهود التي بذلتها بلدية محافظة عنيزة تجاه الجهود التي تم بذلها في إقامة هذا المعرض, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

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02:23ت م

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