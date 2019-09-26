اليوم الوطني / تعليم الجوف يحتفي باليوم الوطني



سكاكا 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات مساء اليوم ، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89 ، وذلك على مسرح منتزه "أنسنة المدن" بمدينة سكاكا.

ورحب مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ، بالحضور من المجتمع التعليمي والمحلي في هذا الاحتفاء الوطني، الذي يعد فرصة للعروض الفنية والتعبيرية من مواهب الطلاب والطالبات التي تعبر عن الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن .

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي "بنين" خالد بن عبيدالله القنيفد أنه تم تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادارات منها ماتم خلال المشاركات المجتمعية والبرامج الخدمية وتفعيل الفرق التطوعية والكشفية والرياضية والرحلات والاحتفالات ، مبينا أن الفعاليات الجماهيرية شارك فيها 951 طالباً وطالبة بهدف تأصيل العمق التاريخي في نفوس الطلاب والطالبات ومعرفة تاريخ توحيد المملكة .

وتضمن الحفل فقرات تميزت بالحس الوطني واللحمة والانتماء الوطني .

كما أدى مجموعة من الطلاب العرضة

واختتم الحفل بتكريم عدد من الإدارات الحكومية .

// انتهى //

01:22ت م

0350



سكاكا 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات مساء اليوم ، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89 ، وذلك على مسرح منتزه "أنسنة المدن" بمدينة سكاكا.ورحب مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ، بالحضور من المجتمع التعليمي والمحلي في هذا الاحتفاء الوطني، الذي يعد فرصة للعروض الفنية والتعبيرية من مواهب الطلاب والطالبات التي تعبر عن الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن .وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي "بنين" خالد بن عبيدالله القنيفد أنه تم تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادارات منها ماتم خلال المشاركات المجتمعية والبرامج الخدمية وتفعيل الفرق التطوعية والكشفية والرياضية والرحلات والاحتفالات ، مبينا أن الفعاليات الجماهيرية شارك فيها 951 طالباً وطالبة بهدف تأصيل العمق التاريخي في نفوس الطلاب والطالبات ومعرفة تاريخ توحيد المملكة .وتضمن الحفل فقرات تميزت بالحس الوطني واللحمة والانتماء الوطني .كما أدى مجموعة من الطلاب العرضة السعودية ، إضافة إلى أوبريت المجد الأخضر ووطن الهمة.واختتم الحفل بتكريم عدد من الإدارات الحكومية .// انتهى //01:22ت م0350

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.