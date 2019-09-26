شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يناقش مع وزير الدفاع الأمريكي خطة "ردع إيران" والان مع التفاصيل

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر.

وتطرق وزير الدفاع الأمريكى خلال الاتصال، إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضرورى لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها.

وأكد وزير الدفاع الأمريكى، أن سياسة إيران العدائيةً التى تزعزع الاستقرار فى المنطقة لا بد من كبحها، مجدداً شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولى لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها فى المساهمة فى حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.

من جانبه أكد ولى العهد السعودى، أن الهجوم التخريبى الذى تعرضت له المملكة يعد تصعيداً خطيراً تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظاً للسلم والأمن الدوليين.