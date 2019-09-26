السعودية | سفارة المملكة لدى ساحل العاج تحتفل باليوم الوطني السعودي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى ساحل العاج تحتفل باليوم الوطني السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج الأستاذ / عبدالله بن حمد السبيعي ، إحتفالا باليوم الوطني السعودي (89) في فندق السوفتيل في أبيدجان.

وحضر معالي وزير الدولة، وزير الدفاع الايفواري الأستاذ / حمد بكايوكو ممثلا عن فخامة رئيس جمهورية ساحل العاج. ومعالي وزير التعليم العالي الايفواري الاستاذ/ عبدالله مابري تواكيس. ومعالي الأمين العام لوزارة الخارجية / داودا جاباتي. ومعالي وزير الشركات الصغيرة والكبيرة الاستاذ / فليكس أنو بلي. ومعالي وزيرة النظافة والتقنية الاستاذة/ آن ديزيري أولوتو.

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وسعادة السفير الجديد لجمهورية ساحل العاج في المملكة الاستاذ / دريسا كوليبالي. والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية / تراوري فاسريكي. وفضيلة الشيخ / بواكاري فوفانا. ورئيس الغرفة التجارية الصناعية / توري فاما.

وبلغ حضور الحفل (500) شخصا من ضمنهم مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ الإيفواري، وأعضاء مجلس الشيوخ التابعين للجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة. وعددا من المثقفين والكتّاب والاعلاميين ورؤساء الجمعيات الدينية والمدنية والدعاة وأصدقاء المملكة.