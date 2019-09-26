السعودية | رئيس الوزراء العراقي يغادر جدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:45 صباحًا, 26 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض غادر دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له, جدة مساء اليوم.

وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – الوزير المرافق – , ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر والقنصل العام لجمهورية العراق أحمد حسن زهير

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