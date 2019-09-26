السعودية | وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 2:32 صباحًا, 26 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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