تقديم حرس الحدود 1441 على رتبة جندي أمن ودوريات بحري

موعد تقديم حرس الحدود 1441 على وظائف عسكرية برتبه جندي أمن ودوريات بحري، لشغل الوظائف العسكرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية بالمديرية العامة لقوات حرس الحدود، احد أفرع وزارة الداخلية السعودية، خلال فترة القبول والتسجيل التي سيتم فيها تقديم طلبات الالتحاق إلكترونياً عن طريق موقع ابشر التوظيف منصة توظيف راغبي شغل الوظائف العسكرية من الشباب السعودي المنطبق عليه شروط التقديم التي وردت في نص الإعلان الرسمي.

مواعيد فتح بوابة التقديم على وظائف المديرية العامة لحرس الحدود على رتبه جندي امن ودوريات بحري، سيكون خلال الفترة الزمنية من يوم الأحد القادم الموافق 30 محرم 1441، على أن تقوم منصة التوظيف أبشر بتقديم أو فتح رابط تقديم حرس الحدود 1441 عند الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف العسكرية على مدار 24 ساعة حتى العاشرة من صباح يوم الخميس 4 صفر 1441 على ن يتوافر لدى المتقدمين الشروط الموضحة أدناة.

شروط تقديم حرس الحدود 1441

الشروط العامة التي أعلنتها الإدارة المركزية ومنها الجنسية السعودية، والحصول على شهادة الثانوية العامة، أو شهادة معادلة، مع توضيح المعدل التراكمي، ولديه هوية وطنية سارية المفعول، والطول لا يقل عن 168 سم، ويتناسب مع الوزن، اجتياز اختبارات القبول، وألا يكون متزوج من غير سعودية، وجميعها من الشروط التي دائما ما تتكرر مع الإعلانات الوظيفية، ويضاف إليها ما هو مرفق أدناة لتوضيح بعض الاشتراطات الهامة.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

– أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها

رابط منصة التوظيف أبشر

موقع ابشر التوظيف يوضح التفاصيل الكاملة حول شروط القبول والتسجيل، ومنه وعبر الدخول على رابط تقديم ابشر لوظائف المديرية العامة لحرس الحدود، ستجدون رابط التسجيل في الوظائف العسكرية برتبة جندي أمن ودوريات بحري.