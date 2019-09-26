شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء العراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء)، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، وفي مستهل المباحثات أبدى خادم الحرمين الشريفين ترحيبه بدولة رئيس الوزراء العراقي، منوهاً بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر متينة وروابط راسخة.

وتم خلال المباحثات، استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص أخيراً.

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وأكد رئيس الوزراء تضامن جمهورية العراق مع المملكة وحرصها على أمن المملكة واستقرارها.

وثمن خادم الحرمين الشريفين ما أبداه رئيس الوزراء العراقي، مجدداً إدانة واستنكار المملكة للتفجير الآثم في محافظة كربلاء، وقدم تعازيه ومواساته لدولته ولذوي الضحايا وللشعب العراقي الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وتم خلال المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة.