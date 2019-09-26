شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: مشروع المطار يواكب النهضة الحضارية في بلادنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة افتتاحه مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وقال في برقية خطية: «يسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة، أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وافتتاح المحطة الخامسة لقطار الحرمين لرفع الطاقة الاستيعابية في صالات القدوم والمغادرة للمطار، باستخدام التقنية الحديثة والمتطورة لراحة المسافرين بشكل عام والحجاج والمعتمرين بشكل خاص وفق رؤية المملكة 2030 لصرح حضاري يحمل اسم المؤسس - طيب الله ثراه-».

وأضاف: «يواكب المشروع النهضة الحضارية التي تشهدها بلادنا الغالية في عهدكم الزاهر الميمون في الوقت الذي يسعد فيه كل مواطن باليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية». وختم الأمير خالد الفيصل بالقول: «حفظكم الله سيدي، وأمد في حياتكم الغالية قائداً ورائداً لمسيرة الخير والعطاء والازدهار والبناء خادماً للحرمين الشريفين، وسنداً للإسلام والمسلمين».